Мотоциклист сбил несколько человек на пешеходном переходе Фото: кадр из видео

В Темрюке осудят мотоциклиста, насмерть сбившего 5-летнюю девочку и ее отца. Расследование уголовное дела завершено, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, ДТП случилось днем 10 июля на улице Розы Люксембург. Несколько человек переходили дорогу в районе музея «Военная горка». В этот момент 36-летний водитель мотоцикла Honda CBR на всей скорости сбил пешеходов.

Пострадавших экстренно доставили в больницу. В тот же день в реанимации скончались 5-летняя девочка и ее 46-летний отец.

На мотоциклиста завели уголовное дело. Известно, что мужчина сел пьяным за руль.

«На время следствия и рассмотрения уголовного дела судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи за указанное преступление предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы», – уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.