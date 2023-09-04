На Кубани в среднем на коммуналку ежемесячно тратят 4526 рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кубань вошла в двадцатку регионов по расходам жителей на коммунальные услуги. Рейтинг составили аналитики «РИА Новости».

Так, Краснодарский край занял 18 место по показателю. Доля потребительских расходов среднестатистической кубанской семьи на оплату ЖКУ составляет 8,9%. В среднем в крае на коммуналку ежемесячно тратят 4526 рублей.

Соседняя Адыгея занимает 15-е место. В республике на коммунальные услуги в среднем тратят 3892 рубля в месяц. Доля потребительских расходов среднестатистической семьи на оплату ЖКУ составляет 8,7%.

Наименьшие расходы на коммуналку зафиксированы в Дагестане. Здесь в среднем тратят 3604 рубля на коммуналку. Дороже всего ЖКУ обходятся семьям Магаданской области – 9726 рублей.