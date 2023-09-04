В Краснодаре изменят маршрут трамваев из-за ремонта путей на улице Горького Фото: krd.ru

В Краснодаре изменят маршрут трамваев из-за ремонта путей на улице Горького. Работы пройдут по вечерам 4 и 5 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На участке улицы Горького от улицы Дмитриевская Дамба до улицы Коммунаров заменят 130 метров рельсошпальной решетки.

«Работы будут проводиться максимально оперативно и только в вечернее и ночное время», – сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Андрей Белугин.

Так, последние трамваи № 2, 15, 21 после 22:30 будут объезжать участок работ по улицам Дмитриевской Дамбе, Железнодорожной, Гоголя, Коммунаров. Затем составы проследуют в Западное трамвайное депо.

Трамваи № 6, 7 после остановки «Стадион «Кубань» поедут по улицам Железнодорожной, Гоголя, Коммунаров в Западное трамвайное депо.

Пассажиров просят быть внимательными и заранее планировать маршрут с учетом временных изменений.