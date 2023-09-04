Мобильная приемная губернатора Кубани посетит два района в сентябре

Мобильная приемная губернатор Кубани посетит два района в сентябре Фото: admkrai.krasnodar.ru

Мобильная приемная губернатор Кубани посетит два района в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Так, 21 сентября мобильная приемная остановится в станице Каневской по улице Горького, 55. Жителей района примут с 12:00 до 16:00. Обратиться в приемную можно по номеру 8 (861-64) 7-39-07.

28 сентября мобильная приемная будет работать в станице Брюховецкой по улице Красной, 205. Жители могут обратиться с 12:00 до 16:00. Задать вопросы можно по телефону 8 (861-56) 3-43-15.

Напомним, мобильная приемная губернатора Краснодарского края работает с 2017 года. В 2023 году она посетила 16 районов, в том числе Северский, Тимашевский, Приморско-Ахтарский, Тихорецкий, Кавказский, Туапсинский, Выселковский, Абинский, Отрадненский, Павловский, Гулькевичский, Лабинский, Крымский и Мостовский, Геленджик и Новороссийск.

«За восемь месяцев приняты более 1,2 тысячи человек. Поступившие обращения находятся на контроле в администрации региона», – уточнили в департаменте внутренней политики края.