Началась выдача ключей дольщикам 2, 3 и 4-го литеров ЖК «Смородина»

Фото: пресс-служба AVA Group

4 сентября 2023 года стартовала выдача ключей дольщикам 2-й, 3-й и 4-й очереди ЖК Смородина компанией АСК (входит в состав AVA Group), который находится по адресу: г. Краснодар, мкрн. Новознаменский, ул. Жириновского 1. За пять дней ключи получат собственники 652-х квартир, а также коммерческих помещений.

Для собственников осмотр квартир, выдача ключей и подписание документов организованы с помощью электронной онлайн-записи и с использованием электронного чек-листа. Весь процесс оформления документов проводится на территории комплекса. За консультативной информацией дольщики могут обратиться к представителям отдела клиентского сервиса, которые подробно рассказывают о дальнейших действиях и отвечают на вопросы.

Всего в этом году в Краснодаре собственники получили ключи от более чем 4500 квартир в жилых комплексах AVA Group. В конце августа счастливыми обладателями ключей стали дольщики 3-й очереди ЖК FRESH.

Строительная компания «АСК», входящая в состав холдинга AVA Group, поздравляет жителей ЖК Смородина с новосельем! Пусть новая квартира принесет уверенность в завтрашнем дне, в ней исполнятся все задуманные желания и реализуются все планы.

ЖК «Смородина» находится в микрорайоне Новознаменский – экологически чистом спальном районе, расположенном вдоль трассы, ведущей к Черному морю. В ЖК «Смородина» лейтмотивом к названию на придомовой территории высажены кусты смородины. «Смородина» - это десять 16-этажных монолитно-кирпичных литеров. В каждом литере по 2 подъезда с высокоскоростными лифтами и привлекательным оформлением входной группы. На территории ЖК установлены детские и спортивные площадки, зоны отдыха для пикников и барбекю, прогулочные аллеи с комплексным озеленением.

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте дом.рф.

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