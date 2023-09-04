Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Пять человек пострадали в массовом ДТП в Туапсинском районе. Авария произошла утром 4 сентября на трассе М 4 «Дон».

Предварительно, 68-летний водитель ВАЗ выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем KIA. От удара иномарку отбросило на Kia Soul и Toyota.

В результате ДТП, предварительно, пострадали пять человек, в том числе ребенок. Точное количество устанавливается.

«На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспнкции, организован объезд места ДТП. Возможны заторовые ситуации», – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.