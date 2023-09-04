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НовостиОбщество4 сентября 2023 10:05

Собаку с щенятами достали из-под бетонной плиты в Лабинске

В Лабинске спасатели помогли собаке с щенятами выбраться из-под бетонной плиты
Светлана ОВДЕЙ
Собаку с щенками достали из-под бетонной плиты Фото: «Кубань-СПАС»

Собаку с щенками достали из-под бетонной плиты Фото: «Кубань-СПАС»

Собаку с щенятами достали из-под бетонной плиты в Лабинске. Выбраться из ловушки животным помогли спасатели.

Все произошло 1 сентября. Местные жители проходили мимо и увидели собаку с щенятами под бетонной плитой. Прохожие сразу обратились в экстренную службу.

«Используя гидравлический инструмент, спасатели подняли бетонную плиту, зафиксировали ее на упорах, после чего извлекли из-под плиты собаку вместе с щенками и передали их неравнодушным гражданам», – рассказали в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Белореченске спасатели вытащили котенка, застрявшего в трубе. Работник железнодорожной станции услышал плач и обнаружил, что животное не могло выбраться из ловушки.