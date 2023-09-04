В Краснодаре продолжают принимать гуманитарную помощь для жителей новых регионов Фото: krd.ru

В Краснодаре продолжают принимать гуманитарную помощь для жителей новых регионов. В мэрии Краснодара озвучили адреса, куда можно принести продукты, предметы первой необходимости и одежду.

Гуманитарную помощь принимают в волонтерском центре Краснодарского отделения «Единой России» по улице Красноармейской, 53, региональном штабе отделения Народного фронта по улице Октябрьской, 78, Дворце спорта «Политехник» в КубГТУ по улице Московской, 2, ауд. Ф-204.

Принести гуманитарку также можно в благотворительный фонд «Основа» по улице Коммунаров, 239, в Союз многодетных семей «Кубанская семья» по улице Крупской, 103, и благотворительный Фонд «Добро и Дело» по улице Архитектора Ишунина, 7.

От всех желающих принимают сухое детское питание для детей, смеси, каши, пюре, соки для детей, чай и кофе, сдобные изделия, крупы, консервы, сахар, соль, пластиковую посуду, товары по уходу за детьми и за лежачими пожилыми людьми.

Кроме того, необходимы одеяла, подушки, постельное белье, полотенца, резиновые тапочки, средства личной гигиены, канцтовары для детей, маски, перчатки и антисептики.

«Предметы должны быть новыми, в цельной упаковке и с этикетками», – уточнили в мэрии.