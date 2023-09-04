На Кубани на 14% выросли продажи антидепрессантов в 2023 году Фото: Евгений ГУСЕВА

На Кубани на 14% выросли продажи антидепрессантов в 2023 году. Статистику озвучили в компании DSM Group, которая специализируется на исследованиях фармацевтического рынка.

Так, с января по июль продажи в регионе составили 196,5 млн рублей. Всего в крае купили более 281 тысячи упаковок лекарств. Показатель увеличился на 13% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, пишет «РБК Краснодар».

По словам экспертов, на рост продаж повлиял не только рост тревожности, связанный с внешними факторами, в том числе с пандемией COVID-19.

«Важный вклад вносят новые, приходящие в Россию из западных стран стандарты лечения депрессии и других психических расстройств. Именно последнее обеспечивает рост продаж антидепрессантов в 2023 году, несмотря на высокую базу прошлых лет», – отметил гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.