Парк по нацпроекту благоустраивают в Белореченском районе Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Белореченском районе завершат благоустройство парка до 1 октября. Общественную территорию приводят в порядок по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Парк обновляют в границах улиц Есенина и Малой в поселке Новом. Специалисты приводят в порядок тротуары, устанавливают детские игровые и спортивную площадки, малые архитектурные формы. В завершении на территории выполнят ландшафтное озеленение.

«Завершается устройство резиновых покрытий на спортивных площадках», – рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Напомним, в 2023 году по нацпроекту на Кубани благоустраивают 142 общественные территории.