Мэр Сочи был в составе делегации, встречавшей президента Турции

Между странами налажены прочные гуманитарные, культурные, экономические связи

Мэр Сочи Алексей Копайгородский по поручению главы региона Вениамина Кондратьева в составе делегации Краснодарского края встретил в аэропорту президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Он прибыл в Сочи на переговоры с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.

Лидеры государств сегодня обсуждают международную проблематику и развитие сотрудничества между Россией и Турцией.

"Между странами налажены прочные гуманитарные, культурные, экономические связи. И все договоренности, достигнутые в Сочи, уверен, послужат делу дальнейшего укрепления диалога", - отметил Алексей Копайгородский.