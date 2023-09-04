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НовостиОбщество4 сентября 2023 11:52

Мэр Сочи был в составе делегации, встречавшей президента Турции

Эрдоган прилетел в Сочи на переговоры с Путиным
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Между странами налажены прочные гуманитарные, культурные, экономические связи

Между странами налажены прочные гуманитарные, культурные, экономические связи

Мэр Сочи Алексей Копайгородский по поручению главы региона Вениамина Кондратьева в составе делегации Краснодарского края встретил в аэропорту президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Он прибыл в Сочи на переговоры с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.

Лидеры государств сегодня обсуждают международную проблематику и развитие сотрудничества между Россией и Турцией.

"Между странами налажены прочные гуманитарные, культурные, экономические связи. И все договоренности, достигнутые в Сочи, уверен, послужат делу дальнейшего укрепления диалога", - отметил Алексей Копайгородский.