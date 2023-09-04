Под Краснодаром начнут строить новую развязку в 2023 году

Новую развязку построят под Краснодаром Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

Новую развязку построят под Краснодаром. Работы стартуют в 2023 году, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Автомобильную развязку построят на 19-м километре федеральной трассы А-146 «Краснодар – Верхнебаканский». В частности, запланировано возвести пять искусственных сооружений, в том числе эстакаду протяженностью почти 800 метров через ж/д пути.

На основных направлениях развязки разрешат скорость до 120 км/ч, а на съездах – до 80 км/ч. Число дорожных полос на основных направлениях доведут до шести, а на важных съездах - до двух.

«Работы предстоят масштабные, но мы будем планировать их так, чтобы минимизировать неудобства, связанные с ограничениями движения. Итогом работ станет новое качество перевозок, комфорт движения, скорость потока, значительно сократится время в пути до Черноморских портов и здравниц», – отметил начальник ФКУ «Черноморье» Виктор Вовк.

Ранее, в ноябре 2022 года, ФКУ «Черноморье» заключило контракт на строительство развязки на 16-м километре трассы А-290 «Новороссийск – Керчь».