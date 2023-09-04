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НовостиОбщество4 сентября 2023 12:58

В Краснодаре 9 улиц остались без света из-за аварии

Энрегоавария произошла в Прикубанском округе Краснодара
Светлана ОВДЕЙ
Специалисты устраняют поломку

Специалисты устраняют поломку

В Краснодаре 9 улиц временно остались без света. Энергоавария произошла в Прикубанском округе.

«Причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС «ВГ-3» и 8 трансформаторных подстанций», – сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Ярославской, Грибоедова, Нестерова, Полевой. Без электроэнергии остаются улицы Сафонова, Циолковского, 2-й проезд Димитрова, Дзержинского, Авиагородок.

На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.