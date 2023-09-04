В Краснодаре 9 улиц остались без света из-за аварии

Специалисты устраняют поломку

В Краснодаре 9 улиц временно остались без света. Энергоавария произошла в Прикубанском округе.

«Причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС «ВГ-3» и 8 трансформаторных подстанций», – сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Ярославской, Грибоедова, Нестерова, Полевой. Без электроэнергии остаются улицы Сафонова, Циолковского, 2-й проезд Димитрова, Дзержинского, Авиагородок.

На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.