Уголовное дело о нарушениях на полигоне в Полтавской передали в СК России

После обращений жителей станицы было возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

Расследованием уголовного дела о нарушениях на полигоне в станице Полтавской Красноармейского района займется СК России. Передать материалы дела поручил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Ранее в соцсетях опубликовали обращения, в том числе от жителей станицы, по вопросу нарушений природоохранного законодательства при работе свалки, которая находится в границах станицы. Следователи завели уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов».

«Ход расследования поставлен на контроль в краевом следственном управлении СКР. А.К. Маслов поручил провести исчерпывающий комплекс следственных действий и всесторонне разобраться в обстоятельствах выделения земельного участка под эксплуатацию полигона», – сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.