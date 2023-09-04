Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам «Доход»

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Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход» на срок 91 день.

Ставки по вкладам вида «Доход» на 91 день, в зависимости от пакета услуг и суммы вклада, теперь составляют 10,08% – 11,2% годовых с учетом капитализации. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн – 1 тыс. рублей, в офисах банка – 100 тыс. рублей.

Подробную информацию и полные условия по вкладам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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