Более сотни кубанских казаков отправились в зону СВО

Отряды обеспечивают необходимыми техническими средствами Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более сотни кубанских казаков отправили в зону СВО. Мероприятие провели в специальном учебном центре «Кубань». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На церемонии отправки ветеранов боевых действий из учебного центра «Кубань» наградили за выполнение задач и оказание помощи местному населению. Казакам вручили благодарности органов местного самоуправления ЛНР и представителей общественных объединений. После церемонии состоялся молебен.

В настоящее время в зоне спецоперации находятся свыше 6,3 тысячи казаков Кубанского казачьего войска. Более 500 добровольцев наградили госнаградами.

«Особое внимание уделяются обеспечению отрядов беспилотными летательными аппаратами, антидроновыми ружьями и другими техническими средствами. Только за неделю направили более 25 коптеров, в том числе с приборами ночного видения и иными необходимыми приспособлениями», – рассказал вице-губернатор Александр Власов.

Уточняется, что более 20 беспилотников доставят в зону СВО в ближайшее время.

В настоящее время продолжается набор добровольцев в отряды имени атамана Захария Чепеги (БАРС-1), «Кубань» (БАРС-11) и подразделение специального назначения «Кубань» (БАРС-16).