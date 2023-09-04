В Динском районе Кубани построят поликлинику

В Динском районе построят поликлинику. Новое медучреждение возведут в станице Новотитаровской. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Поликлинику возведут по нацпроекту «Здравоохранение». Медучреждение рассчитано на 600 посещений в смену. В поликлинике будут принимать и взрослых, и детей.

В настоящее время на стройплощадке армируют и утепляют стены. Кроме того, специалисты устраивают дренажную систему.

Отмечается, что новые поликлиники построят в станицах Старощербиновской на 450 посещений в смену и в Крыловской на 150 посещений.