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НовостиОбщество4 сентября 2023 13:54

В Динском районе Кубани построят поликлинику

Поликлинику на 600 посещений в смену построят в станице Новотитаровской
Светлана ОВДЕЙ

В Динском районе построят поликлинику. Новое медучреждение возведут в станице Новотитаровской. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Поликлинику возведут по нацпроекту «Здравоохранение». Медучреждение рассчитано на 600 посещений в смену. В поликлинике будут принимать и взрослых, и детей.

В настоящее время на стройплощадке армируют и утепляют стены. Кроме того, специалисты устраивают дренажную систему.

Отмечается, что новые поликлиники построят в станицах Старощербиновской на 450 посещений в смену и в Крыловской на 150 посещений.