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НовостиПроисшествия4 сентября 2023 14:03

В Новороссийске затопило подвал многоэтажки после утечки горячей воды

Прокуратура организовала проверку после утечки воды в подвале многоэтажки в Новороссийске
Светлана ОВДЕЙ
Проводится проверка Фото из архива КП

Проводится проверка Фото из архива КП

В Новороссийске затопило подвал многоэтажки после утечки горячей воды. Все произошло в доме по улице Героев Десантников, 51.

«В ходе мониторинга средств массовой информации прокуратура Новороссийска выявила факт затопления подвала многоквартирного дома и непринятия мер по устранению утечки со стороны ресурсоснабжающей организации и управляющей компании», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В настоящее время надзорный орган проводит проверку. Уточняется, что будут оценены действия органов местного самоуправления, ресурсоснабжающей организации и управляющей компании.