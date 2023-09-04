Проводится проверка Фото из архива КП

В Новороссийске затопило подвал многоэтажки после утечки горячей воды. Все произошло в доме по улице Героев Десантников, 51.

«В ходе мониторинга средств массовой информации прокуратура Новороссийска выявила факт затопления подвала многоквартирного дома и непринятия мер по устранению утечки со стороны ресурсоснабжающей организации и управляющей компании», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В настоящее время надзорный орган проводит проверку. Уточняется, что будут оценены действия органов местного самоуправления, ресурсоснабжающей организации и управляющей компании.