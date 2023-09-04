На Кубани подготовку к отопительному сезону завершат к 1 октября Фото: пресс-служба региональной администрации

На Кубани подготовку к отопительному сезону завершат к 1 октября. Такое поручение дал губернатор Вениамин Кондратьев на краевом профильном совещании.

Всего в регионе на подготовку выделят 6,5 млрд рублей. В том числе 2,5 млрд рублей направят на обновление котельных и теплосетей.

«К 1 октября все работы на объектах необходимо завершить, их готовность к зиме должна быть стопроцентная. Результат жители оценят, когда в каждый дом придет тепло, а нештатные ситуации, аварии, будут максимально предупреждены», – отметил глава региона.

В настоящее время в регионе готовы 84% теплосетей и свыше 80% котельных. Всего в крае насчитывается 2,8 тысячи систем. Отмечается, что города и районы подготовили алгоритмы взаимодействия при ЧС.

«Ресурсоснабжающие организации комплектуют аварийные бригады и готовят оборудование, чтобы оперативно устранять любые возможные в сезон сбои», – сказал вице-губернатор Андрей Прошунин.

Кроме того, на совещании рассмотрели Сочи и Туапсинский район, летом пострадавшие от оползней и подтоплений, и Новороссийск, где произошли аварии на тепломагистрали и котельной.

«В Сочи объекты уже восстановили, в Туапсинском районе работы завершат до 1 октября», – сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

В Новороссийске аварии устранили, отремонтировали котельную и пострадавший участок, а также дополнительно планово заменили еще 8 км сетей.