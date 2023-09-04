В Сочи проходит краевая межведомственная конференция по реабилитации инвалидов

В Сочи проводятся инклюзивные фестивали, спортивные мероприятия, тематические круглые столы и совещания, развивается инклюзивное образование, адаптивные виды спорта.

В Сочи стартовала краевая межведомственная конференция по реабилитации людей с ОВЗ. Мероприятие будет проходить два дня на площадке Российского международного олимпийского университета. В конференции участвуют более 100 экспертов. Среди участников есть и общественные организации инвалидов.

На конференции поднимают такие вопросы, как медицинская помощь детям, проживание, новые технологии и комплексное психологе-педагогическое сопровождение.

«В Сочи проводятся инклюзивные фестивали, спортивные мероприятия, тематические круглые столы и совещания, развивается инклюзивное образование, адаптивные виды спорта. Особое внимание уделяется вопросу приведения к доступности приоритетных объектов социальной и транспортной инфраструктуры», — рассказала заммэра Сочи Елена Канюк.