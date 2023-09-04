Более 15 тысяч человек решили приять участие в конкурсе «Лидеры Кубани»

На участие в конкурсе «Лидеры Кубани» подали около 15 тысяч заявок. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

На участие в конкурсе «Лидеры Кубани» поступило около 15 тысяч заявок. Из них во второй тур перешли 9 673 участника. Теперь им предстоит пройти тестирования, которые стартовали с 4 сентября.

«Конкурсные испытания формируются, исходя из анализа реальных вызовов, с которыми сегодня сталкиваются краевые структуры, органы местного самоуправления, крупные коммерческие компании региона. Ведь главный итог конкурса – профессиональная команда управленцев нового поколения, которые рассматривают для себя возможность работать и приносить пользу Кубани», – прокомментировал вице-губернатор региона Александр Топалов.

Этап тестирования состоит из двух модулей. Сначала участникам необходимо продемонстрировать общие знания, а затем уже доказать профпригодность. Итоги тестов объявят через неделю.