На Кубани в рамках акции «Соберем ребенка в школу!» помогли 3,5 тыс. детей

На Кубани подвели итоги краевой акции «Соберем ребенка в школу!». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Более 3 тысяч семей получили адресную помощь в рамках краевой акции «Соберем ребенка в школу!». Сотрудники соцзащиты посетили неблагополучные и малообеспеченные семьи, в которых воспитываются дети школьного возраста.

«Специалисты посетили более 3 тысяч семей, которые состоят на профилактическом учете. Всего к новому учебному году собрали свыше 6 тысяч несовершеннолетних. Из них 3,5 тыс. детей получили канцелярские принадлежности, свыше 1,1 тыс. – портфели, около 500 – новую школьную форму. В рамках акции «Вторые руки» помогли еще порядка 1 тыс. несовершеннолетним», - уточнили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

К акции присоединились политические партии, благотворительные и общественные организации и представители духовенства. За счет спонсорской помощи почти 400 семей получили к началу учебного года сертификаты на покупку школьной формы, посещения парикмахерской, а также детскую мебель.