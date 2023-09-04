Жители Краснодара смогут посетить мобильный комплекс «Маршрут здоровья»

Жители краевого центра смогут получить консультацию медиков.

Жители Школьного микрорайона Краснодара смогут попасть на прием специалистов краевого центра общественного здоровья и медпрофилактики. Мобильный комплекс скрининговой диагностики «Маршрут здоровья» 5 и 6 сентября будет работать в краевом центре по улице Трошева, 39.

«Пациенты смогут пройти экспресс-скрининг, который займет не более 20 минут. В мобильном комплексе можно будет сдать анализ крови, измерить рост, вес и артериальное давление», - рассказала заместитель и.о. главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Краснодарского края Наталья Юшкова.

С начала 2023 года мобильный комплекс «Маршрут здоровья» совершил 125 выездов. Около 6 тысяч жителей региона смогли получить медицинскую консультацию и узнать о состоянии своего здоровья. Чтобы попасть на бесплатный прием к врачу, достаточно предъявить паспорт и полис обязательного медстрахования.