Школьники из станицы Полтавской проходят профориентацию в районной больнице

У школьников Красноармейского района есть возможность «примерить» на себя роль настоящего врача. Фото: t.me/evgeniiFilippov23

В Красноармейском районе продлили проект «Профориентация в медицину». Программа стартовала в 2022 году. В ее рамках старшеклассники местных школ становятся практикантами в районных поликлинике и больнице. Ребята узнают о работе врачей, а также о том, что нужно делать для подготовки к поступлению в медицинский вуз.

«У школьников Красноармейского района есть возможность «примерить» на себя роль настоящего врача. Благодаря поддержке Совета молодых депутатов на базе Красноармейской ЦРБ реализуется проект «Профориентация в медицину». Вот уже второй год подряд, в сентябре, старшеклассники полтавских школ под руководством специалистов больницы и главного врача Андрея Боброва знакомятся с работой ЦРБ», - рассказал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

В 2022 году в проекте приняли участие 334 школьника, из них в медицинские вузы поступил 51 человек. В том числе 10 ребят выбрали обучение по целевому набору, то есть после получения диплома они должны будут вернуться в район и отработать в ЦРБ несколько лет.