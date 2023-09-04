В Сочи спасателям пришлось принести ботинки заблудившейся босоногой туристке

Спасателям пришлось потратить несколько часов на поиски туристов. Фото: t.me/urpso_mchs

Спасателям Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России поступил необычный вызов. Путешествующей в горах Красной Поляны туристке потребовалась новая обувь. Свою женщина каким-то образом потеряла во время горного перехода.

«Мужчина и женщина заблудились на высоте 1800 м над уровнем моря в верховьях рек Рыбная и Ачипсе. Во время похода у них закончилась вода, туристы были вынуждены спускаться к водоему. Преодолеть путь босиком было невозможно», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России.

Туристическая группа не зарегистрировала свой маршрут. Поэтому спасателям пришлось потратить на их поиски несколько часов. Обнаружить туристов удалось в районе Хмелевских озер. Они доставили женщине новые ботинки и помогли им спуститься вниз.