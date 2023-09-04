Отельеры Краснодара примут участие в конкурсе «Курортный Олимп»

На Кубани выберут лучших в гостиничной отрасли. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Отельеры Краснодара поборются за звание лучших в гостиничной отрасли. Принять участие в конкурсе «Курортный Олимп» могут все представители отельного бизнеса краевого центра. Победителей будут выбирать в 23 номинациях.

«Сегодня в Краснодаре — больше 300 представителей отельного бизнеса. Они готовы предложить отдых любого уровня — от стандартного до пяти звезд», — рассказала глава управления экономики администрации Краснодара Елена Васильченко.

Впервые конкурс «Курортный Олимп» в Краснодарском крае провели в 2005 года. За 18 лет премия стала авторитетной профессионалов. По традиции награждение лауреатов конкурса проходит на одном из курортов региона.