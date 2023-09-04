В Адыгее после столкновения машины с лошадью три человека попали в больницу

Госавтоинспекция Майкопского района проводит проверку по факту наезда автомобиля на лошадь. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Адыгее

Жительница Адыгеи насмерть сбила лошадь. Авария произошла рядом со станицей Абадзехской. Столкновение оказалось смертельным для животного. Три пассажира легковушки попали с травмами в больницу, среди пострадавших годовалая девочка.

«Госавтоинспекция Майкопского района проводит проверку по факту наезда автомобиля на лошадь. Авария произошла еще 1 сентября на 35 километре автодороги А-159 Подъезд к Кавказскому государственному биосферному заповеднику. Прибывшими на место сотрудниками следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции установлено, что 25-летняя местная жительница, управляя отечественным автомобилем, не выдержала безопасную скорость движения и наехала на лошадь, которая выбежала на проезжую часть» - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

Сейчас автоинспекторы устанавливают все подробности и обстоятельства аварии. Затем будет принято процессуальное решение.