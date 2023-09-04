Два человека погибли в Адыгее после столкновения легкового авто с грузовиком

Причины и обстоятельства ДТП выясняются. Фото: t.me/mvd01ra

В Кошехабльском районе Адыгеи вечером 4 сентября произошла авария с тяжкими последствиями. При столкновении легкового автомобиля с грузовиком погибли два человека, ехавших в легковушке. Водитель грузовика доставлен с травами в больницу.

«Дорожно-транспортное происшествие соучилось на 49 километре автодороги Майкоп – Гиагинская – Псебай, вблизи поселка Зарево. За рулем легкового автомобиля отечественного производства находился 63-летний житель Краснодарского края. При выезде со второстепенной дороги он не предоставил преимущество двигавшемуся по главной дороге грузовику, под управлением 38-летнего жителя Кошехабльского района», - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

После удара оба транспортных средства съехали с проезжей части дороги и опрокинулись. Сейчас сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Кошехабльский» устанавливают все причины и обстоятельства тяжелого ДТП.