На Кубани более 1,7 тысячи казаков несут службу совместно с полицейскими

Лучших сотрудников ППС и представителей казачества наградили почетными грамотами. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Патрульно-постовая служба отметила 100-летие. Лучших сотрудников ППС поздравили и наградили на торжественной церемонии. В Краснодарском крае ежедневно на патрулирование улиц совместно с сотрудниками полиции выходят 1,7 тысячи казаков.

«Многие годы совместно с правоохранительными органами охраняют общественный порядок казаки Кубанского войска. Краснодарский край стал первым регионом в стране, где созданы профессиональные казачьи дружины. Сегодня на Кубани совместно с полицейскими на патрулирование ежедневно выходят более 1,7 тысячи казаков. Их задача – оказание содействия полицейским. Дежурят дружины на объектах транспорта, постах ДПС, обеспечивая правопорядок и безопасность жителей Краснодарского края», – сообщил вице-губернатор региона Александр Власов.

С начала 2023 года при участии казаков было выявлено 26 тысяч административных правонарушений. Среди их основных задач сотрудников патрульно-постовой службы –пресечение и предупреждение правонарушений, а также охрана общественного порядка.