На Кубани женщина-водитель Nissan погибла после столкновения с грузовиком

После столкновения иномарка опрокинулась в кювет. Фото: t.me/gibdd123region

В Краснодарском крае при столкновении легкового автомобиля с грузовиком погибла 35-летняя водитель легковушки и пострадал ее 22-летний пассажир. ДТП произошло на федеральной автотрассе М-4 «Дон».

«На 1476км+84м, водитель автомобиля «Ниссан Кашкай»двигаясь со стороны Геленджика в сторону села Архипо-Осиповка, не выдержал безопасную скорость движения, в результате чего выехал на полосу предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем Чаг Ман», - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Кубани.

После автомобиль легковушки перевернулась в кювете. На месте работают эксперты для установления всех деталей тяжелого ДТП.