В Краснодаре подросток распылил газовый баллончик в лицо 2-летней девочке

Сотрудники полиции устанавливают личность подростка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двухлетняя жительница Краснодара пострадала от рук подростка, который распылил ей в лицо содержимое газового баллончика. Инцидент произошел еще 18 августа, но личность злоумышленника до сих пор не установлена.

«В настоящее время проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Уточняется, что в момент нападения неизвестного ребенок находился в автомобиле. Ее отец пригнал машину на мойку самообслуживания, которая располагается на улице Мачуги в микрорайоне Гидростроителей. Он был занят, и не видел, как подросток подошел к открытому окну авто, рядом с которым сидела девочка. Сразу же после случившегося малышку доставили в больницу, где врачи оказали ей необходимую помощь.