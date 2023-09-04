В Кореновском районе после капитального ремонта открыли Детскую школу искусств

В Кореновском районе отремонтировали Детскую школу искусств. Фото: t.me/minkovaanna23

В станице Платнировской Кореновского района после капитального ремонта открыли Детскую школу искусств. Работы провели в рамках национального проекта «Культура».

«Это первое полное обновление здания за его 55-летнюю историю. В школе обучается 340 ребят, 16 из них получают стипендию главы района, половина преподавателей – выпускники школы», - рассказала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Зданию обновили фасад, заменили кровлю, провели внутренние работы и поменяли входные группы. Ученики и педагоги учреждения получили достойные и комфортные условия.