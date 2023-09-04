Количество рейсов из Сочи в Шарм-эль-Шейх и Хургаду вырастет

С моря Черного к морю Красному можно улететь начиная уже со 2 октября. Фото: t.me/SouthAirports

Количество авиарейсов из Сочи в Египет вырастет. С октября авиакомпания «Россия» возобновляет сообщение с Шарм-эль-Шейхом и Хургадой, сообщает пресс-служба международного аэропорта Сочи.

«В Шарм-эль-Шейх полёты будут выполняться четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Вылет из Сочи будет осуществляться в 17:00, в Египет путешественники прибудут в 20:35», - уточнили сотрудники

В Хургаду по расписанию рейсы будут выполняться трижды в неделю. В 12:00 по вторникам и четвергам, и в 14:00 по воскресеньям. Важно, что для въезда в Египет не потребуются сертификат о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста.