На Кубани за неделю выявили 27 заросших амброзией пустырей

Борьба с амброзией – обязанность каждого! Фото: t.me/mpr_kk

В Краснодарском крае – пик цветения амброзии. Это растение-аллерген, которое способно вызвать у страдающих от аллергии на него людей целый комплекс заболеваний. Работа по обнаружению мест произрастания амброзии полыннолистной на территории региона началась 19 июля 2023 года. Сотрудники краевого министерства природных ресурсов ежедневно выявляют новые места, где растет эта опасная трава. Только за прошедшую неделю специалистами было выявлено 27 новых фактов цветения растения.

«Так как этот представитель флоры является вредным и опасным не только для сельскохозяйственных земель, но и для многих жителей нашего края, мы организуем ежедневные патрулирования территорий, наиболее подверженных произрастанию данного вида. Благодаря этому, мы стараемся комплексно подходить к решению вопроса по уничтожению вредителя», – сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов Краснодарского края.

На Кубани за нескошенную сорную растительность предусмотрен штраф в размере от трехсот рублей до десяти тысяч, в зависимости от того, кто виновен в административном нарушении.