Тучи будут кружить в регионе в течение дня

В Краснодарском крае после дождей вновь придет жара. Но после пары душных дней температуры рухнут до 20 градусов. Температурные качали можно будет наблюдать до конца месяца.

- 5 сентября территория Кубани останется под влиянием циклонической депрессии, наполненной неустойчивыми и не жаркими воздушными массами, что вновь вызовет в регионе очаговые ливневые дожди и грозы, - сообщил ведущий специалист «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха поднимется до +28 градусов. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 757 мм рт. ст., что около нормы. В среду, 6 сентября, без осадков, воздух прогреется до +29.