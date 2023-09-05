Фото: департамент по физической культуре и спорту администрации Краснодара

Спортсмен из Краснодара выиграл «золото» в первенстве России по борьбе. Богдан Скороходов из спортивной школы олимпийского резерва № 6 выступал в весовой категории до 30 килограмм в возрасте 12-13 лет на соревнованиях в Суздале.

«К соревнованиям мальчика готовили опытные наставники Сергей Линченко и Али Магомедов. Они знают, как правильно организовать тренировочный процесс перед крупными турнирами. Эта победа очень ценна для нас», - сообщил директор департамента по физической культуре и спорту Борис Тихоненко.

Уточняется, что в весовой категории Богдана была высокая конкуренция. За награды боролись почти 30 спортсменов со всей страны.