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НовостиОбщество5 сентября 2023 5:51

Вениамин Кондратьев поздравил ветерана Парфенова с вековым юбилеем

Губернатор опубликовал поздравления для ветерана войны в соцсетях
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: kondratyevvi

Фото: kondratyevvi

5 сентября вековой юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны Алексей Парфенов из Анапы. Со столетием местного жителя поздравил в соцсетях губернатор Краснодарского края.

«От всей души поздравляю Алексея Петровича с юбилеем. Желаю крепкого здоровья, благополучия и хорошего настроения!», - написал Вениамин Кондратьев.

Алексей Парфенов пошел на войну, когда ему было всего 17 лет. Он отучился на радиотелеграфиста, затем на сапера, позже командовал разведвзводом. Алексей Петрович награжден орденами Красной Звезды и Великой Отечественной войны I и II степеней, медалью «За отвагу».