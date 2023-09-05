Более 600 дополнительных поездов назначили в сообщении с югом России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 1 тысячи дополнительных поездов назначили на сентябрь. В том числе свыше 600 составов добавили в сообщении с черноморскими курортами. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

В частности, 220 поездов назначили в сообщении с Адлером, 170 – с Анапой, 140 –с Новороссийском. Дополнительные составы также будут ходить между Москвой и Ейском, Санкт-Петербургом и Архангельском, Самарой и Минском, Иркутском и Северобайкальском.

Кроме того, до конца сентября продлевают курсирование нескольких сезонных поездов. Это составы №589/590 «Москва – Новороссийск», №459/460 «Тамбов – Адлер», №455/456 «Новороссийск – Челябинск», №227/228 «Санкт-Петербург – Новороссийск», №503/504 «Уфа – Анапа».

«Начиная с мая, уже назначили около 4,5 тысяч дополнительных поездов. В поездах южных направлений отправлением с 1 мая по 30 сентября предложили пассажирам 14 млн мест», – сообщили в пресс-службе РЖД.