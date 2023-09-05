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НовостиОбщество5 сентября 2023 6:35

В Краснодаре 69% работников уважают начальство

17% краснодарцев равнодушно относятся к начальству на работе
Светлана ОВДЕЙ
5% опрошенных сотрудников ненавидят руководство Фото из архива КП

5% опрошенных сотрудников ненавидят руководство Фото из архива КП

В Краснодаре 69% работников уважают начальство. 17% сотрудников равнодушно относятся к руководству. Результаты опроса озвучили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

2% респондентов рассказали, что испытывают любовь к начальнику, а 1% — симпатию. Еще 5% опрошенных сотрудников ненавидят руководство.

В целом по стране 49% работников уважают начальство. Женщины относятся так к руководству чаще, чем мужчины – 51% и 47% соответственно.

Отмечается, что Краснодар занял второе место среди крупных городов России по количеству сотрудников, которые уважают начальника. Соседний Ростов-на-Дону находится на третьей позиции – 61%. Первое место занимает Красноярск – 70% жителей уважают руководство на работе.