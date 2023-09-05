В Сочи реализуют около 20 проектов в туристической сфере

Также делегация осмотрела пятизвездочный отель на 850 номеров в поселке Красная Поляна.

В Сочи реализуются около 20 инвестпроектов в туристической сфере. Замглавы региона Александр Руппель осмотрел крупные проекты. Так, вице-губернатор проверил ход строительства кампуса для сотрудников курорта Красная Поляна. Общежитие рассчитано на 320 мест, а работы выполнили уже на 85%.

«Предоставление жилья служит эффективным механизмом для привлечения кадров в курортных территориях. Кроме того, это позволит снизить нагрузку на автодороги, ведь сейчас часть сотрудников используют вахтовый метод», – рассказал Александр Руппель.

Также делегация осмотрела пятизвездочный отель на 850 номеров в поселке Красная Поляна. Инвесторы вложили около 6 млрд рублей. Отель откроют уже в 2025 году.