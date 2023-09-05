Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 сентября 2023 7:50

На Кубани действует экстренное предупреждение по высокой пожароопасности

Экстренное предупреждение по высокой пожароопасности объявили на Кубани 5 и 6 сентября
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани действует экстренное предупреждение по высокой пожароопасности Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На Кубани действует экстренное предупреждение по высокой пожароопасности Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Экстренное предупреждение по высокой пожароопасности объявлено на Кубани 5 и 6 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

«5 и 6 сентября местами в северной половине и юго-восточных районах края сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса», – уточнили в ведомстве.

Напомним, в период высокой пожароопасности нельзя пользоваться огнем около сухой травы и поваленных деревьев. Костер следует разводить только на открытых площадках.

Окурки и спички необходимо полностью гасить в песке, глине, воде, подручных металлических или стеклянных сосудах или емкостях.