Подсудимый признал вину Фото из архива КП

В Краснодаре осудили бывшего сотрудника МВД за разглашение гостайны. Ему назначили 100 тысяч рублей штрафа. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Все произошло в январе 2023 года. Оперуполномоченный краевого управления МВД по службе получил доступ к сведениям, которые составляют гостайну. Кроме того, правоохранителю передали документы, которые подлежат засекречиванию.

«В ходе телефонного разговора он сообщил третьему лицу информацию о содержании документов, совершив разглашение сведений, составляющих гостайну, при отсутствии признаков преступлений, связанных со шпионажем или госизменой», – уточнили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

Разглашение сведений выявили сотрудники краевого управления ФСБ. Сам подсудимый полностью признал вину.

«С учетом всех обстоятельств дела судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей», – сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.