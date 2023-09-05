Мужчину задержали при попытке уехать на Украину Фото из архива КП

ФСБ задержала подозреваемого в госизмене жителя Кубани. Мужчину остановили при попытке выехать на Украину.

«Гражданин России в целях вступления в ряды ВС Украины инициировал контакт с сотрудником СБУ, осуществляющим деятельность по набору и подготовке добровольцев для участия в боевых действиях против ВС РФ», – сообщили в пресс-службе ФСБ России.

Мужчина собирался уезжать, но не успел. Его задержали сотрудники ФСБ.

На жителя Кубани завели уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ «Государственная измена в форме перехода на сторону противника». Статья предполагает наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет и до 500 тысяч рублей штрафа.