Письма любви: жителей и гостей Кубани приглашают на гала-шоу звезд фигурного катания

Фото: пресс-служба Гала-шоу Ильи Авербуха

Солнечный Сочи уже девятый год гостеприимно встречает грандиозные шоу Ильи Авербуха. Именно здесь состоялись премьеры легендарных программ «Анна Каренина», «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Чемпионы», «Огни большого города».

В этом году в ледовом дворце «Айсберг» была представлена премьера гала-шоу «Письма любви». Посмотреть на звезд мирового фигурного катания жители и гости Сочи могут с 22 августа по 30 сентября.

В программе примут участие прославленные фигуристы, чемпионы разных лет — олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионы мира Оксана Домнина и Максим Шабалин, а также действующие спортсмены — Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда и многие другие.

Фото: пресс-служба Гала-шоу Ильи Авербуха

В «Письмах любви» собраны истории и судьбы людей, а каждый номер представляет собой мини рассказ о любви и важных вещах, являющихся точкой опоры для каждого человека. Чувства, эмоции, переживания. Любовь вне времени и пространства. Зрителей ждет интересное путешествие по различным эпохам и местам, по тайным уголкам души.

Все номера фигуристов пройдут в сопровождении живого выступления блестящих вокалистов, а зрелищности шоу добавят ледовые акробаты, уникальные световые решения и яркие спецэффекты.

- В этом году у нас премьера шоу. На лед выйдут чемпионы разных лет. Среди них будут и уже полюбившиеся зрителю за много лет прославленные чемпионы, и юные дарования, - отмечает Илья Авербух. - В нашем коллективе появляются новые звезды и мне очень приятно их открывать. Мы готовим абсолютно новые номера. У зрителей в Сочи будет уникальная возможность увидеть их первыми. «Письма любви» — постановка о нас с вами, о том, что нас объединяет, делает сильнее и добрее. О любви к детям, к родным и близким, к нашей стране.

В этом году представления проходят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Желающих насладиться выступлениями звезд фигурного катания ждут с 22 августа по 30 сентября 2023 года на арене ледового дворца «Айсберг» в Сочи.

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Билеты можно приобрести на сайте www.icetickets.ru

ОOO «ММГ Скейтинг». ИНН 7718552410, г. Москва, пр.Подбельского 3-й д.18,пом.1,ком.3ом.3

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