В Геленджике проверят законность построек вблизи горевшего леса

В Геленджике проверят законность построек вблизи горевшего леса. Такое поручение дал губернатор Вениамин Кондратьев. Глава региона прибыл на место лесного пожара.

Напомним, возгорание в микрорайоне Бобруковая Щель произошло 29 августа. Утром 30 августа площадь пожара достигла 118 гектаров. Огнем было выжжено почти 100 гектаров уникального соснового леса.

«Важно вынести урок из этой ситуации. Понять, как мы среагировали на пожар и что могли сделать, чтобы его предотвратить. Увидел, что жилые здания в этом районе Геленджика вплотную граничат с лесом. Поручил проверить законность возведения этих объектов», – написал Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

Так, в течение месяца в городе проведут кадастровые работы и уточнят границы поселений. Глава региона отметил, что такую работу нужно провести во всех муниципалитетах.

«Важно отделить лесной фонд от строений, и самое главное - предусмотреть минерализованные полосы. При этом они должны быть отражены не только на бумагах в генпланах городов и станиц, а в реальной жизни», – сказал губернатор.