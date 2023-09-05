Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 сентября 2023 10:24

Между Анапой и Геленджиком «Комета» будет курсировать до 30 сентября

Доехать из Анапы до Геленджика по морю можно будет до конца сентября
Мария ЧАЛАЯ
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Между Анапой и Геленджиком «Комета» будет курсировать до 30 сентября. В этом году регулярное морское пассажирское сообщение стартовало 5 августа.

«В этом году за время работы маршрутом воспользовались около 5 тысяч пассажиров. Ежедневно «Комета» совершает два рейса. Отправление в 09:00 – из Анапы и в 17:00 – из Геленджика. Время в пути – два часа», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что билеты на рейс можно купить в кассах морского порта Анапы и центрального причала Геленджика.