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НовостиОбщество5 сентября 2023 11:20

В Темрюке полицейские изъяли 19 тысяч литров контрафактного алкоголя

Полиция проводит проверку после изъятия нелегального алкоголя в Темрюке
Светлана ОВДЕЙ
Проводится проверка Фото из архива КП

Проводится проверка Фото из архива КП

В Темрюке полицейские изъяли 19 тысяч литров контрафактного алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Склад с алкогольными напитками обнаружили в одном из частных домов. Помещением владеет 26-летняя местная жительница. Когда полицейские нагрянули с обысками, в доме также находился 77-летний мужчина.

«В результате сотрудники ОЭБ и ПК ОМВД России по городу Анапе обнаружили и изъяли этиловый спирт, готовую продукцию под брендами известных торговых марок - вино, коньяк, текила, ром и виски», – сообщили в пресс-службе краевого МВД.

В настоящее время полиция проводит проверку.

«В действиях мужчины и женщины усматриваются признаки преступлений, предусмотренных статьями 171.3 и 238 УК РФ», – уточнили в краевой полиции.