Проводится проверка Фото из архива КП

В Темрюке полицейские изъяли 19 тысяч литров контрафактного алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Склад с алкогольными напитками обнаружили в одном из частных домов. Помещением владеет 26-летняя местная жительница. Когда полицейские нагрянули с обысками, в доме также находился 77-летний мужчина.

«В результате сотрудники ОЭБ и ПК ОМВД России по городу Анапе обнаружили и изъяли этиловый спирт, готовую продукцию под брендами известных торговых марок - вино, коньяк, текила, ром и виски», – сообщили в пресс-службе краевого МВД.

В настоящее время полиция проводит проверку.

«В действиях мужчины и женщины усматриваются признаки преступлений, предусмотренных статьями 171.3 и 238 УК РФ», – уточнили в краевой полиции.