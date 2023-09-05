Минерализованные полосы создадут во всех муниципалитетах Кубани Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани заявил о необходимости минерализованных полос для предупреждения лесных пожаров. Об этом Вениамин Кондратьев сообщил на выездном заседании комиссии по ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Минерализованные полосы планируют создать во всех муниципалитетах.

Всего с начала года в крае произошло 22 лесных пожара. При возгораниях пострадало свыше 135 га леса. В настоящее время высокий уровень пожароопасности сохраняется.

«Усиленные меры безопасности должны действовать во всех муниципалитетах, в том числе ограничения на посещение лесов. Нужно держать ситуацию на контроле, проверять места отдыха людей и привлекать к ответственности нарушителей», - отметил глава региона.

В течение месяца специалисты проведут кадастровые работы и уточнят границы поселений в Геленджике, расположенные вблизи лесного пожара.

«И сделать это важно во всех муниципалитетах, не только в Геленджике. Для предупреждения лесных пожаров мы должны создать минерализованные полосы в каждом поселении», – подчеркнул Вениамин Кондратьев.