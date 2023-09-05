На Кубани коронавирусом заразились 140 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Кубани с 29 августа по 5 сентября выявили более 140 случаев COVID-19. Среди заболевших более 70 женщин и 60 мужчин.

«В Краснодаре коронавирусом заболели 70 человек. В Сочи – 15. В Крымском районе выявили 10 случаев. В Усть-Лабинском – 6. По четыре человека заболели в Новороссийске, Кавказском, Динском и Северском районах», - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Армавире и Геленджике, Кореновском и Успенском районах выявили по три пациента. В Горячем Ключе и Ейске — по два заразившихся. По одному – в Абинском, Крыловском, Тбилисском, Гулькевичском, Темрюкском, Староминском, Красноармейском, Мостовском и Тимашевском районах.