О достойной старости кубанцы думают заранее

Пенсионный фонд отмечает значительный рост числа физлиц по программам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) в ряде регионов России. В первой тройке наиболее активных – Краснодарский край, Пермский край, Челябинская область. Как утверждают специалисты, в первом полугодии 2023 года будущие пенсионеры в этих регионах отдавали предпочтение предложениям от ВТБ и других банков.

В Краснодарском крае количество новых договоров НПО за шесть месяцев увеличилось на 82% в сравнении с первым полугодием прошлого года, а общая сумма взносов составила более 97 млн рублей.

Существенный рост количества заключенных договоров НПО также зафиксирован в Челябинской области, где этот показатель превысил данные за аналогичный период 2022 года на 67%. При этом общая сумма взносов в регионе достигла почти 60 млн рублей. А в Пермском крае, как показывает статистика, только на ВТБ было заключено договоров НПО на 55% больше, чем за январь-июнь прошлого года.

«Одна из приоритетных задач– это забота о доходности и сохранности сбережений клиентов. На сегодняшний день НПО остается надежным способом накопить и приумножить свои долгосрочные сбережения. Растущий интерес клиентов из различных регионов страны демонстрирует, что этот продукт становится ближе и понятнее людям, и они чаще относятся к накоплениям дополнительных средств к старости более ответственно, - комментирует ситуацию генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская.